A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco (RBPrev) divulgou nesta quarta-feira (09), o resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro de

reserva para seu quadro de pessoal.

O resultado pode ser consultado no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE.

Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar da Prova Objetiva, na área do candidato, a partir das 8h do dia 10/08/2023 até as 23h59 do dia 11/08/2023, considerando o horário local da cidade de Rio Branco/AC.