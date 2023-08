Saiu resultado da isenção do concurso para cartórios no Acre

Os critérios para o deferimento de isenção foram a hipossuficiência e prestar serviços à Justiça Eleitoral

A Comissão Examinadora do concurso público de provas e títulos para a outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Acre tornou público o resultado da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. O certame foi publicado na edição n° 7.356 do Diário da Justiça (pág. 154), da última segunda-feira, 7.

As candidatas e candidatos tem o prazo de dois dias úteis para apresentarem recurso. Esse deve ser protocolado on-line: clique aqui.

Todos os não contemplados com a isenção do pagamento da taxa de inscrição, caso tenham interesse, poderão se inscrever entre os dias 21 de agosto a 20 de setembro de 2023, efetuando o pagamento integral da taxa de inscrição.