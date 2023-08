PGE divulga relação de candidatos convocados para estágio

A Procuradoria-Geral do Estado tornou pública, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 8, a relação dos candidatos convocados para a realização de estágio na instituição. Os aprovados fazem parte do 20° Processo de Avaliação e Seleção de Estagiários de Direito.

Os candidatos tem o prazo de dois dias úteis, a contar do dia 07/08/2023, para assinar o Termo de Estágio e apresentar a documentação solicitada no item 10.2 do edital, ou seja, as cópias do currículo sintetizado, do CPF, RG, comprovante de endereço, declaração da universidade informando o curso e o período em que está matriculado, acompanhado do Histórico Escolar do último semestre ou ano letivo e uma foto 3×4.

Além disso, deverão apresentar declaração pessoal de que não possuem outro vínculo de estágio e que dispõem de horário compatível com o expediente forense, possibilitando assim o exercício da função.

Os portadores de necessidades especiais deverão apresentar atestado médico, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao respectivo CID (Classificação Internacional de Doenças).

O candidato que não comparecer, no prazo de 2 (dois) dias úteis, perderá o direito de assumir a vaga, sendo convocado o candidato seguinte da lista de aprovados.

Veja a relação dos convocados:

1° ANDERSON AURELIO DE SOUZA COGO JUNIOR

2° DENILSON MELO DE LIMA

3° CARLA VEINTEMILLA ARANTES

4° ANTONIA LAISA COELHO BRAZ

5° PEDRO ENZO SANTOS BANDEIR

6° PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA

7° NICOLY GOMES DA SILVA