EDUCAÇÃO Á DISTÂNCIA a nova plataforma de ensino virtual no Acre

Na era da tecnologia, a Educação a Distância (EaD) é uma modalidade de ensino amplamente utilizada. E o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) oferece um setor dedicado ao atendimento de alunos que estão cursando à distância. Esse serviço é disponibilizado por meio do Departamento de Educação a Distância, o qual apresentou suas atividades no estande do Ieptec na Expoacre, no sábado, dia 5.

Equipe da EaD comandou os atendimentos no espaço reservado para o Ieptec, na feira. Foto: Assessoria Ieptec.

“Trouxemos para a Expoacre uma pequena estrutura para apresentar o trabalho desenvolvido pelo Ieptec na educação a distância. Montamos um espaço em nossa plataforma onde disponibilizamos uma assistente virtual para orientar os visitantes que vieram conhecer o funcionamento da metodologia de ensino”, explicou Ana Cláudia Batista, chefe do departamento.

Os visitantes que passaram pelo estande tiveram uma imersão no universo da EaD. Eles puderam experimentar ferramentas frequentemente utilizadas nessa modalidade, que funciona por meio do Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem (AVEA), integrado ao portal que o instituto desenvolveu para os alunos dos cursos a distância.

“Este ano, o Ieptec traz a novidade de apresentar o trabalho realizado pelo departamento de EaD por meio do nosso portal. Aqueles que visitam nosso espaço na Expoacre estão interagindo conosco, e isso é uma experiência enriquecedora para nós”, relatou Daniel Carvalho, um dos administradores do portal EaD.

A plataforma do Ieptec foi adaptada para que o público pudesse participar de atividades como um quiz, um questionário de conhecimentos gerais; um teste vocacional, que ajudou os visitantes a explorarem suas pretensões profissionais; e uma pesquisa para identificar demandas de cursos na modalidade EaD, visando aprimorar o catálogo de cursos a distância e atender às necessidades da população.

Atualmente, o portal EaD do Ieptec oferece cursos técnicos em administração, vendas, comércio e serviços públicos. Além disso, conforme o presidente do instituto, Alírio Wanderley: “Ainda no segundo semestre de 2023, o Ieptec planeja oferecer cursos livres, totalmente online, para a população em geral. Isso só será possível graças ao trabalho da nossa equipe no departamento de EaD”.