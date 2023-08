A data da comemoração do início da Revolução Acreana, 6 de agosto, também será lembrada pela inauguração da primeira etapa do Museu dos Povos Acreanos, uma obra idealizada e iniciada em 2018, mas concretizada na gestão do governador Gladson Cameli, que compreende a importância da valorização da história e da cultura acreana.

A solenidade de abertura do novo espaço público foi marcada pela entrega de condecorações da Ordem da Estrela do Acre a personalidades que se destacam na história acreana em diversas áreas de atuação. Receberam a honraria a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari; o educador Evaristo de Lucca; Eduardo Reis Diniz, o Lorde do Iaco; a cantora Francis Nunes; Hademi Moreira Maia; e Antônio Cordeiro da Silva, o Cordeirinho, que dirigiu para todos os governadores desde a gestão de Geraldo Mesquita.

O governador Gladson Cameli não cabia em si de tanta satisfação em poder contribuir com mais essa obra de grande importância para a população acreana e também para aqueles que visitam o Estado, pois será um veículo público de conhecimento da história e das tradições acreanas.

“Cultura é saúde. Cultura é educação. Cultura é cidadania. Estou muito honrado neste momento e não poderia deixar de reconhecer o trabalho de todos os servidores que estiveram envolvidos na realização dessa obra, que é muito mais do que um museu, é um retrato social das várias vertentes humanas e culturais que formaram nosso Estado. Não posso esquecer que tudo isso é fruto de um sonho do ex-governador Tião Viana, um sonho que conseguimos dar continuidade e realizar da melhor maneira possível. Isso comprova o quanto temos compromisso com a população, porque o patrimônio é do povo e não dos gestores”, disse o governador Gladson.

A arquiteta Marlúcia Cândida, esposa do ex-governador Tião Viana, o representou na solenidade e, em uma fala contundente, fez questão de elogiar o empenho do governador Gladson Cameli, que, mesmo diante das inúmeras dificuldades, conseguiu concluir o projeto.

“Estar aqui hoje, para nós, representa um passo em direção à paz. Governador Gladson Cameli, não é fácil fazer cultura num país que, há poucos meses, havia uma atmosfera cultural de ódio e fake news. Eu imagino a dificuldade do seu governo em estar aqui hoje entregando este espaço. Por isso, eu quero parabenizar a todos que o ajudaram a realizar este feito. Inclusive a Vossa Excelência por não ter desanimado e seguido em frente com este propósito”, destaca Marlúcia.

O presidente da Fundação Elias Mansour, Minoru Kinpara, responsável pela organização e coordenação do Museu dos Povos Acreanos, também falou do orgulho em entregar mais um espaço público e agradeceu por todas as parcerias. “Temos aqui memórias do passado em um complexo cultural que proporcionará ao visitante várias experiências. Para tanto, manteremos atividades nos diversos espaços, de forma simultânea. Temos o palco cultural, o átrio, o auditório, as galerias, tudo climatizado para proporcionar maior conforto à população”, enfatiza Minoru.

O primeiro piso do Museu dos Povos Acreanos, além do átrio e do auditório, tem sete espaços de visitação que obedecem ao projeto do Plano Museológico, que continua em andamento até a conclusão final da obra, prevista para dezembro deste ano. Confira a programação de atividades durante toda a semana.

Programação da semana de inauguração do Museu dos Povos Acreanos

DIA 07/08/23 – Segunda-feira

8h – Exibição do documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário Cooperativa mãos de mulher-Xapuri do cineasta Eleckei Pimentel + visita guiada

14h – Apresentação Cultural – peça teatral Uma história de amor com Sandra Buh e Écio Rogério

DIA 08/08/23 – Terça-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Apresentação Cultural – Peça teatral, espetáculo de teatro de rua Híbridos com a Cia vice-versa

14h – Apresentação Cultural – Peça teatral, espetáculo de teatro de rua Híbridos com a Cia Vice-Versa + visita guiada

15h – Cultura literária – Palestra com o Dr. Sanderson Moura com o tema História da retórica Grega

DIA 09/08/23 – Quarta-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário cooperativa mãos de mulher-Xapuri + visita guiada

14h – Cultura Literária – Palestra com Dr. Reginâmio Bonifácio com o tema patrimônio cultural brasileiro e as redes de proteção contra os descaminhos no novo milênio

14h – Apresentação Cultural – Musical e contação de histórias AMAZONIAR com o grupo Contanima + visita guiada

DIA 10/08/23 – Quinta-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Apresentação Cultural – Peça teatral Uma história de amor com Sandra Buh e Écio Rogério + visita guiada

14h – Cultura Literária – Palestra com a Dra. Luiza Galvão Lessa com o tema As formas de tratamento e o gênero em português

14h – Visita guiada com escola

DIA 11/08/23 – Sexta-feira

8h – Exibição de documentário Revolução Acreana do cineasta Adalberto Queiroz + visita guiada

10h – Exibição do documentário cooperativa mãos de mulher-Xapuri + visita guiada

18h – Apresentação Musical – Kelen Mendes e banda (Praça Meandros)

DIA 12/08/23 – Sábado

10h – Apresentação artística tendo como convidados todos profissionais responsáveis pela inauguração do Museu – Apresentação musical forró baile no seringal

17h – Apresentação Musical – Dona Zenaide e Baque Mirim (Praça Meandros)

DIA 13/08/23 – Domingo

16h – Encerramento da semana de inauguração do Museu dos Povos acreanos com apresentação Cultural dos Povos Originários