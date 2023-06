Por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), o governo do Acre divulgou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 2, o edital do processo seletivo simplificado para contratação e formação de cadastro de reserva (CR), na modalidade bolsista.

O edital contempla diversas áreas, e o valor da bolsa varia entre R$ 1.200,00 a R$ 4.000,00, a depender do cargo.

Os candidatos selecionados atuarão na capital, nos cursos técnicos subsequentes do Pronatec/Novos Caminhos/Rede e-Tec, na área de educação a distância (EaD).

Será aberta uma vaga para cada cargo, e mais três vagas para cadastro de reserva, também para cada cargo.

As inscrições estarão abertas de 5 a 7 de junho, de forma presencial, na unidade central do Ieptec, na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, em Rio Branco, no horário das 8 às 14h.

Para participar, o candidato precisa entregar a documentação indicada no edital.

Entre os requisitos, nível superior completo nas seguintes áreas: administração, cargo de professor-formador; qualquer área de formação, cargo de professor-mediador; graduação/licenciatura em qualquer área de formação, para o cargo de tradutor e intérprete de Libras; curso superior em qualquer área de formação, para equipe multidisciplinar EaD.

Para mais informações, acesse: ead.ieptec.ac.gov.br.