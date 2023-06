Os ministros do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, e o governador Gladson Cameli estarão neste sábado (3) abrindo os debates na Plenária Estadual do Plano Plurianual Participativo 2024/2027.

As discussões sobre a elaboração do plano começam às 10 horas no teatro da Ufac, em Rio Branco. O evento contará com a participação social e de autoridades de diversos segmentos sociais, econômicos e classistas do Acre.

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do Governo Federal. Ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal, contemplando as despesas de capital (como, por exemplo, os investimentos) e outras delas decorrentes, além daquelas relativas aos programas de duração continuada.

