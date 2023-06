Considerando que preservar a memória institucional fortalece os laços de identidade e pertencimento, mantém a instituição viva, possibilita compreender as diferenças e reconhece os limites de cada período, é que a Assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) traz, durante esse mês de junho, fatos marcantes da instituição como forma de celebrar as seis décadas de instalação do Poder Judiciário acreano e os 120 anos de Justiça no Acre.

Ontem, 1º de junho, dando abertura ao “Especial 60 anos do TJAC”, foi compartilhada a história da confecção da estátua Deusa da Justiça (Thêmis) do Fórum Barão de Rio Branco, que é réplica do ícone situado na Praça dos Três Poderes em Brasília. Clique aqui para conferir a matéria.

Até o dia 15 de junho, data de aniversário do TJAC, diariamente, serão compartilhados no site do tribunal e redes sociais oficiais fotos, documentos, objetos e outros produtos que permitem às novas gerações a terem o contato com a história da justiça estadual e, aos que fizeram/fazem parte da história, que possam reviver a memória.

Centro Cultural do Juruá, também conhecido como Antigo Fórum e Museu da Justiça, é o prédio público mais antigo do Acre

Após a data de aniversário, no Boletim TJ Acre, programa transmitido pela Rádio Aldeia (96,9FM) e Rádio Difusora Acreana (AM 1400), será a estreia do quadro “Você Sabia?” que levará aos ouvintes, ao longo de 2023, curiosidades sobre a história do judiciário estadual.

Paralelamente aos produtos de comunicação, outras atividades estão previstas para acontecerem a curto prazo e outras a longo prazo até o final do ano para marcar o aniversário do TJAC. Entre elas estão: reabertura da Casa da Justiça e Cidadania da Cidade do Povo; lançamento do Selo de 60 anos do TJAC e 120 anos da Justiça no Acre; Termo de Cooperação com veículos de comunicação; sessão solene, homenagens, exposição itinerante, lançamento de revista entre outras. A programação oficial será lançada em 13 de junho, no Palácio da Justiça.

História

Quando o Acre era apenas Território já existia atuação da Justiça por aqui, desde 1904. De lá para cá o Judiciário acreano passou por diversas transformações. Somente em 1963, um ano após a emancipação do Acre, que foi instalado o TJAC. A primeira composição do órgão foi com três desembargadores: Paulo Ithamar Teixeira, José Lourenço Furtado Portugal e Mário Strano. Depois passou para cinco, sete, nove e então, a configuração atual é de 12 desembargadores(as).

Ao mesmo tempo em que a história do Tribunal reflete a própria consolidação do Estado, representa a garantia do Estado Democrático de Direito e a efetiva distribuição da Justiça em todos os municípios acreanos.