Um grande desfile cívico-militar encerrou as comemorações dos 46 anos de emancipação política de Mâncio Lima nesta terça-feira, 30. Realizado no Estádio Municipal João Tota, mais conhecido como Totão, o evento contou com a presença do governador Gladson Cameli.

Participaram das apresentações o 61° Batalhão de Infantaria de Selva, Polícia Militar, escolas e creches públicas de Mâncio Lima, além de estudantes do Colégio Militar Dom Pedro II, de Cruzeiro do Sul.

Durante o discurso para a numerosa plateia presente à solenidade, o governador parabenizou o município mais ocidental do país e destacou os avanços conquistados nos últimos anos em prol da população.

“Mâncio Lima tem crescido e se desenvolvido muito nos últimos anos. O governo tem feito importantes investimentos no município e é assim que continuaremos trabalhando cada vez mais pelo bem das pessoas que vivem aqui”, afirmou.

O prefeito Isaac Lima aproveitou para agradecer a parceria exitosa com o governo do Acre. “Só temos a agradecer o Estado por tudo que tem feito pelo nosso município. Essa união de esforços beneficia, principalmente, a nossa população, que tanto precisa”, enfatizou.

Nos últimos anos, o governo recuperou a rodovia estadual AC-405, que liga Mâncio Lima à Cruzeiro do Sul, reformou e ampliou o Hospital Dr Abel Pinheiro, recuperou ramais e investiu na construção do Centro Integrado de Segurança Pública e na Alameda das Águas, entre outras relevantes obras.