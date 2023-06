Durante a reunião, realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), o governador assinou um termo de afetação de imóvel para a construção da nova sede do parlamento acreano, na Cidade da Justiça, na capital. Também assinaram o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga, e deputados estaduais presentes.

“A Assembleia Legislativa é a Casa do Povo e tem o meu apoio para o que for preciso”, declarou o governador.

Em seu pronunciamento, o governador agradeceu aos servidores da Aleac, aos quais cumprimentou ao chegar na Assembleia, e lembrou a necessidade de união entre os parlamentares em reivindicações junto ao governo federal.

“Recebemos parlamentares dos estados que compõem a nossa região amazônica, os quais vieram debater os interesses da nossa região. Quero falar a língua do meu povo para achar soluções que melhorem a vida da nossa população”, enfatizou.

Entre as pautas discutidas, Gladson destacou a atenção no setor aéreo com altos custos no valor da passagem e com voos em horários reduzidos e apenas no período noturno. “Reduzi o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e não resolveu o valor das passagens. Quero pedir ao nosso presidente publicamente, como governador, que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) analise essa questão e os horários dos voos”, pediu.

A deputada do estado do Amapá e presidente do Parlamento Amazônico, Edna Auzier, agradeceu a recepção no estado e destacou a união dos parlamentares.

“Estamos aqui para unir forças. É preciso fazer essa reunião em cada estado para entender a sua necessidade, para fazer uma carta relatório e apresentar as solicitações em Brasília e cobrar os nossos direitos”, enfatizou.

“Temos a presença de valorosos deputados que irão contribuir para o desenvolvimento e luta na defesa da Amazônia. Esse encontro é fundamental para a promoção de intercâmbio e estratégias para solução dos problemas e desenvolvimento dos estados que compõem a Amazônia Legal”, declarou o presidente da Aleac, Luiz Gonzaga.

Também fizeram parte da mesa em dispositivo de honra o vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado Adjuto Afonso; o primeiro secretário da Aleac, Nicolau Júnior; o deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Marcelo Cruz; e o deputado estadual e segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Fabricio Furlan.

Ao todo, 47 parlamentares estaduais da região Norte estiveram presentes. Foram 24 deputados do Acre e 23 dos estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins, Rondônia, Maranhão e Amapá. O coral da Aleac, sob a regência do maestro Lidson Martins, apresentou canções de cada estado participante. A cantora Yvana Pacífico encantou com a proclamação do hino acreano.

Palestras

O evento contou, ainda, com quatro palestras de forma presencial e virtual. Entre elas, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Tiago Sousa Pereira, ministrou, de forma virtual, a palestra sobre A Aviação Comercial de Passageiros na Amazônia.

A Viabilidade do Projeto Multimodal Manta (Equador) Manaus (Brasil) também foi tema de palestra ministrada pelo coordenador-geral de comércio exterior e assuntos internacionais da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Arthur de Freitas Lisboa.

O chefe do gabinete de relações institucionais da Petrobras, Marcelo Ramos, destacou em palestra o tema da Exploração do Petróleo no Amapá.

E o secretário de Estado de Indústria, Comércio, Ciências e Tecnologia do Acre (Seict), Assurbanipal Mesquita, apresentou pontos de destaque do estado do Acre como Elo de Integração Trinacional.

3ª Reunião Ampliada do Colegiado de Deputadas e Deputados do Parlamento Amazônico

A Terceira Reunião Ordinária de 2023, realizada na Aleac, é uma realização da Associação do Parlamento Amazônico, uma entidade não governamental e sem fins lucrativos.

Com mais de 20 anos de existência, a associação luta em defesa dos povos e dos estados que integram a Amazônia brasileira, que são: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.