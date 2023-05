Justiça do Trabalho: força-tarefa para pagar precatórios em RO e AC

O valor exato a ser liberado para o pagamento de precatórios, é de R$ 68.995.043,70. Os números dizem respeito a um total de 918 ofícios precatórios recebidos até dois de abril de 2023. Esses precatórios foram concluídos durante uma força tarefa realizada por determinação da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC), representada pelo desembargador Osmar J. Barneze. Além de concluídos, todos foram inseridos no orçamento para pagamento a ser liberado entre janeiro e dezembro de 2024.

O mutirão, que durou três meses, mobilizou todos os servidores da atual Secretaria de Precatórios e da Secretaria de Apoio ao Conhecimento, à Liquidação e à Execução (Sacle). O objetivo é fazer com que o dinheiro chegue mais rápido aos credores.

Com a força tarefa, os valores que serão pagos em precatórios referentes a 2023, representam um aumento de 63,71%, em comparação a 2022, ano em que a Justiça do Trabalho pagou R$ 42.143.601,95 em precatórios.