Governo convoca mais 152 professores para Educação do Acre

Os novos professores contratados irão atender às escolas de Educação Básica das áreas urbanas e rurais de diversas cidades acreanas, nas modalidades de Ensino Regular, Educação do Campo, Ensino Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os educadores convocados devem comparecer aos endereços descritos nos editais para entrega de documentos e assinatura do contrato.

O edital Sead/SEE n° 003 trata das informações referentes à divulgação da relação preliminar dos candidatos que tiveram a inscrição deferida no Processo Seletivo Simplificado SEE 2023. A relação das inscrições está disponível no site IBFC www.ibfc.org.br , na aba “Situação da Inscrição e Correção Cadastral”.

Confira aqui os editais:

EDITAL Nº 019/SEAD/SEE/EJA

EDITAL Nº 021/SEAD/SEE/ESPECIAL

EDITAL Nº 027/SEAD/SEE/REGULAR

EDITAL Nº 031 SEAD/SEE/CAMPO

EDITAL Nº 034 SEAD/SEE/ESPECIAL

EDITAL Nº 039 SEAD/SEE/REGULAR

EDITAL Nº 003 SEAD/SEE 2003- DA RELAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES EFETIVADAS