Criança é resgatada durante incêndio em apartamento no RS; assista

Uma criança de 6 anos foi resgatada com a ajuda de vizinhos de um apartamento em chamas no 4º andar de um condomínio no centro de Farroupilha (RS) por volta das 8h da manhã de 3ª feira (14.mai.2024).

Segundo o perfil nas redes sociais Samu192litoral, a mãe da criança, de 38 anos, também estava na residência e foi salva. Ela inalou muita fumaça, teve mais de 60% do corpo queimado e precisou ser levada para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver um grupo de pessoas no apartamento do andar inferior se mobilizando para ajudar o menino. Um dos homens corta a tela de proteção da varanda. Depois de conseguir passar para o outro lado, ele se apoia na janela e tenta cortar a rede de proteção do apartamento onde está a criança.

Outras pessoas que estavam no térreo ajudam a erguer uma escada. Um dos homens sobe no equipamento, posicionado no 3º andar, e resgata o menino.

Segundo o perfil, a criança teve ferimentos nos braços e pernas e foi liberado depois do atendimento médico. Outras 8 pessoas também estavam no 4º andar do prédio, mas saíram ilesas.

Os bombeiros, que foram acionados na sequência, disseram não ter conseguido identificar a causa do incêndio.

Fonte: Poder360