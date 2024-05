Mitos e verdades: qual o jeito certo de carregar o celular?

Quem nunca viveu o momento em que o celular não segura mais a carga por um dia inteiro? O fim da vida útil da bateria é uma realidade, mas existem maneiras de prevenir que esse componente se desgaste de uma forma rápida.

Para ajudar a entender quais são os melhores jeitos de carregar os dispositivos, Angelo Sebastião Zanini, coordenador do curso de Engenharia de Computação do Instituto Mauá, explicou o que é melhor fazer na hora de carregar seu celular.

Como funciona uma bateria?

Atualmente, são feitas de lítio, material que permite a confecção de baterias com uma capacidade alta mesmo com um tamanho reduzido. Para fazê-la funcionar, o carregador move os íons do polo negativo para o positivo da bateria, assim como o princípio de toda pilha.

Zanini explica que, “quando você utiliza a bateria, o fluxo é contrário. As cargas vão do polo positivo para o polo negativo e fazem com que essa circulação de cargas alimente o aparelho, com que ele funcione.”

É recomendável deixar a bateria chegar a 0% para carregar?

Esse componente do celular tem um número definido de ciclos completos até o fim de sua vida útil. Entretanto, fazendo cargas menores, ao invés de deixá-la chegar a 0%, é possível aumentar a duração da bateria. “Até não é recomendável que você faça isso e, sim, cargas parciais”, disse o professor.

Carregadores falsos são confiáveis?

A resposta é não. Por serem mal projetados, podem não passar uma tensão suficiente, danificando a bateria. O risco é que eles a esquentem, a carreguem de forma inadequada e diminuam a vida útil dessa parte do celular.

Deixar carregando durante a noite prejudica o funcionamento do celular?

Carregadores projetados de forma adequada e com sistema de segurança não oferecem perigo, pois param de fornecer energia quando a carga está completa. “Porém, nem sempre isso acontece. Às vezes, acontecem múltiplos ciclos de pequenas cargas e descargas, que fazem com que a bateria sempre seja alimentada”, disse Zanini.

Portanto, a indicação é não deixar o celular carregando durante a noite. O ideal é que isso seja feito durante o dia e, de preferência, em lugares arejados para que o aparelho não aqueça.

Pode tirar o aparelho da tomada sem ter carregado completamente?

Sim! Como as baterias de lítio não precisam, como falamos, chegar a 0% para fazer uma carga adequada, não existe problema em tirar o celular da tomada antes de 100%.

Carregar o celular no computador é ruim para a bateria?

Assim como nos carregadores inadequados, o cabo USB nem sempre tem a carga ideal para fazer essa transferência de energia de forma correta. Ainda que existam USBs de alta potência, esse não é o padrão, então, não é o recomendado.

Carregadores rápidos diminuem a vida útil do aparelho?

Existem celulares em que os componentes são adaptados para esses tipos de carregadores, que geralmente já vêm junto com o aparelho. Entretanto, o professor Angelo Zanini sugere alguns cuidados com esse tipo de carregamento: “Uma corrente maior pode aquecer a bateria durante o processo de carga, e o aquecimento de uma bateria de lítio é uma situação ruim, que pode danificar ou diminuir a vida útil da bateria.”

E completa: “Observe se o carregador rápido está esquentando muito a bateria. Se estiver, é recomendado não utilizar.”

Usar o celular enquanto carrega é danoso para a bateria?

Não, mas também não é recomendado. O perigo, nesse caso, é para quem está usando o aparelho, e não para o componente. Se uma descarga elétrica ou um raio afeta a corrente de energia que está sendo passada para o aparelho, pode oferecer algum tipo de perigo para quem segura o celular. Além disso, a mão é uma fonte de calor que altera a temperatura ideal da bateria.

Trocar de bateria quando sua capacidade está diminuída é seguro?

“Sem dúvida! Sempre que ela tiver um ciclo de carga e descarga muito lento ou não ‘segurando’ mais a carga, pode trocar a bateria, sim”, explicou Zanini.

Importante lembrar que o descarte desse material deve ser feito em locais adequados para não danificar o meio ambiente e para ser feita a reciclagem do lítio, que é um material de alto valor.

