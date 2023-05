Saiba como apresentar recurso ao resultado preliminar do concurso da Saúde de Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco torna público nesta terça-feira (9), o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado Nº. 01/2023 da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para a contratação de servidores que vão atuar na atenção primária da capital.

O edital que já estava disponível no site oficial do município deste sexta-feira (5), agora, também pode ser consultado através do Diário Oficial do Estado do Acre. O candidato aprovado deverá aguardar a convocação que ainda será publicada no Diário. No total, são 368 profissionais de saúde aprovados.

Além disso, também foi divulgado o resultado da avaliação dos Laudos Comprobatórios dos candidatos que declararam deficiência, conforme convocação realizado no Diário Oficial Nº 13.520 de 27 de abril de 2023.

Já aqueles que pretendem apresentar o recurso, ele já está disponível no site do Processo Seletivo até quarta-feira (10) às 23h59. Vale ressaltar que após o recurso for enviado não poderá ser editado ou excluído. E também, não deverá ser enviado mais de 01 (um) arquivo. Os documentos devem ser enviados em um único arquivo PDF.

Instrução abaixo para RECURSO:

Acesse o link do Processo Seletivo;

Em seguida, clique em “Usuário” no canto superior direito da tela e depois em “Login”;

Digite seu e-mail e senha cadastrados no sistema e em seguida clique em “Entrar”;

Nesta próxima tela clique em “Meus Processos Seletivos”, localize o “PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEMSA Nº 01/2023” e clique no botão

amarelo “Recurso”;

amarelo “Recurso”; Digite sua justificativa e, se necessário, anexe os documentos que faltam em um único arquivo PDF.

CONFIRA A LISTA DOS APROVADOS NO RESULTADO PRELIMINAR

CONFIRA O RESULTADO DOS LAUDOS COMPROBATÓRIOS – PCD