Em Acrelândia, últimos dias para candidatura a conselheiro

Esta e a última semana para os interessados em participar do processo eleitoral da escolha dos novos conselheiros tutelares, serão eleitos 5 novos conselheiros as inscrições se encerram no dia 12 de maio e para fazer a inscrição o candidato deve ter idade igual ou superior a 21 anos, levar os documentos pessoais como: comprovante de idoneidade moral, no âmbito pessoal e profissional, e xerox do certificado ensino médio, declaração que já trabalhou com crianças e adolescentes.

O local para fazer a inscrição é no prédio da Secretaria de Assistência Social sala dos conselhos no horário das 8h às 12h , endereço Avenida Gov. Edmundo Pinto n.º 468 Centro se tiver alguma dúvida você pode ligar no telefone (69) 9 9913-1475 e falar com o Secretário Executivo Douglas.