O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município abre as inscrições para

a escolha dos membros do Conselho Tutelar para atuarem no Conselho Tutelar de Porto Acre.

Elas podem ser feitas de até 19 de maio de 2023 na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada

na Rodovia Ac Km 57, em Porto Acre.

Veja o edital: https://drive.google.com/file/d/1I-jPVXVLIeZngZLy3c8uHO8dBqHNZA_g/view

