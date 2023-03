O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou, na quarta-feira, 29, a limpeza de 200 toneladas de balseiros represados na Ponte Juscelino Kubitschek, em Rio Branco. O trabalho foi concluído por volta das 20 horas.

“Conseguimos tirar um grande volume de entulho que estava acumulado e o Deracre deve continuar com o trabalho, para garantir a limpeza e fluxo das águas do Rio Acre”, explicou o presidente interino do órgão, Sócrates Guimarães.

O trabalhou contou com 60 homens, quatro máquinas e três barcos, para realizar o processo de limpeza.

“Estamos com uma equipe unida, empenhada e dedicada totalmente ao trabalho, que é contínuo e necessário”, destacou o diretor de Operações do departamento, Ronan Fonseca.