De acordo com os dados publicados pelo IBGE, no segundo trimestre de 2022 foram abatidas 87.764 cabeças de bovinos no Acre, aumento de 21,6% em relação ao primeiro trimestre, quando 72.174 animais foram abatidos.

No segundo trimestre do ano anterior foram abatidas 91.332 cabeças, o que significa que houve redução de 3,9% em relação ao mesmo período de 2022.

O abate de 87.754 cabeças de bovinos é o maior desde o segundo trimestre de 2021, quando 91.332 animais foram abatidos.