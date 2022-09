UnB libera a reclassificação de seleção para professor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 311 DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Universidade de Brasília, nos termos da Lei nº 8.745 de 1993 e alterações introduzidas pela Lei nº 9.849 de 1999, torna público o Edital de Resultado Final nº 311/2022 do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto de acordo com a homologação da unidade acadêmica, conforme discriminação a seguir: Edital de Abertura nº 131, publicado no Diário Oficial da União de 12/04/2022/ Unidade Acadêmica: Faculdade de Ciência da Informação / Área: Organização de Arquivos / Candidatos Aprovados: não houve candidato nessa condição.

SHEILA PERLA MARIA DE ANDRADE DA SILVA

Decana de Gestão de Pessoas em exercício

EDITAL Nº 310 DE 8 DE JUNHO DE 2022 RECLASSIFICAÇÃO

A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UnB) torna pública a Reclassificação do Edital de Resultado Final nº 191, de 20 de maio de 2022, publicado no DOU nº 95, seção 3, página 174, referente ao Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, conforme discriminação a seguir: Edital Convocatório nº 77, publicado no DOU de 20 de maio de 2022 / Departamento de Sociologia / Área: Sociologia / Candidatos Aprovados: 1. Luís Otávio Teles Assumpção; 2. Lygia Maria Bitencourt Moura Oliveira; 3. Mariana Aparecida dos Santos Panta; 4. Sara Esther Dias Zarucki Tabac; 5. Renata Florentino de Faria Santos; 6. Paloma Karuza Maroni da Silva; 7. Marcos Mariano Viana da Silva; 8. Sara da Silva Freitas; 9. Bruno Gontyjo do Couto. 10. José Deocleciano de Siqueira Silva Junior; 11. Anouch Neves de Oliveira Kurkdjian;

