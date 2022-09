Banco do Nordeste lança concurso para especialista técnico

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 1, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO

DE RESERVA NO CARGO DE ESPECIALISTA TÉCNICO – ANALISTA DE SISTEMAS DO

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL

O Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S.A., tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 1.649, de 19 de julho de 1952, e suas alterações, torna pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Especialista Técnico – Analista de Sistemas do Banco do Nordeste do Brasil S.A., mediante as condições estabelecidas neste edital.

JOSÉ GOMES DA COSTA