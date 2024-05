Apresentadores da GloboNews cantam Madonna durante jornal; veja

Enquanto muitos fãs aguardam ansiosos para o show gratuito de Madonna na Praia de Copacabana, no sábado, 4 de maio, alguns internautas não estão tão animados.

No Conexão GloboNews desta segunda-feira, 29, a jornalista Daniela Lima ‘comemorou’ a chegada de Madonna ao Rio de Janeiro com uma palhinha da música Vogue, um dos hits mais icônicos da cantora, acompanhado de uma dancinha. Valdo Cruz também entrou na onda e cantou trecho da sua música preferida, Like a Prayer.

A interação descontraída e bem humorada entre os jornalistas, incluindo também a apresentadora Bárbara Carvalho, foi parar nas redes sociais e nem todos ‘aprovaram’. “Vexame profissional”, “decadência”, escreveram alguns internautas nada entusiastas da animação trio.

No entanto, nem todas as reações foram negativas. “Não vi nada de errado. A direita perde por não ter alegria”, “Eu amei tudo isso… jornalismo assim é muito mais divertido porquê de tragédia o Brasil já está cheio”, apoiaram outros internautas.