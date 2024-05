Caminhão capota em viaduto, carga com madeira cai e atinge carros; veja

Um caminhão carregado de chapas de madeira tombou sobre a mureta do viaduto que dá acesso à Rodovia Anhanguera e a carga caiu e atingiu os carros que passavam pela Marginal Tietê, em São Paulo. Um motorista registrou o momento com a câmera do carro.

O acidente aconteceu por volta das 22h40 deste domingo, 28. Nas imagens é possível ver o momento em que caminhão perde a direção e colide contra a mureta de proteção do viaduto. Com o impacto, as chapas de madeira caíram e acertaram ao menos dois carros. Os veículos que estavam atrás frearam rapidamente e conseguiram desviar.

Veja:

Cacete, quase me envolvi num acidente agora de noite na Marginal Tietê Tava voltando pra casa e um caminhão bateu com tudo em cima do viaduto, a carga caiu na Marginal, por poucos segundos ou metros não fui eu Uma galera se ferrou ali, mas graças à Deus (pelo que eu vi),… pic.twitter.com/4QQxyWAQdR — Vinicius Munhoz (@viniciussmunhoz) April 29, 2024

O jornalista e editor de games Vinícius Munhoz, que gravou as imagens, contou em seu perfil do X (antigo Twitter) que ficou bastante assustado com o acidente.

“Tava voltando pra casa e um caminhão bateu com tudo em cima do viaduto, a carga caiu na Marginal, por poucos segundos ou metros não fui eu. Uma galera se ferrou ali, mas graças a Deus (pelo que eu vi), ninguém se machucou. Mas voltei de perna meio bamba hahaha. A dashcam do carro gravou tudo”, disse.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas entre os carros atingidos. O motorista do caminhão teve ferimentos leves, mas foi socorrido por uma equipe da concessionária responsável pela administração da via, a AutoBan.

Procurada pelo Terra, a concessionária afirmou que o motorista foi encaminhado para o Hospital de Polvilho. Houve interdição da alça de acesso da Via Anhanguera para a Marginal Tietê, no sentido Dutra, que foi liberada às 05h50 desta segunda-feira, 29. Não houve congestionamento na rodovia devido ao ocorrido.