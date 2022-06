Jenilson faz duras críticas à ausência de governo no Acre

O deputado Jenilson Leite (PSB) manifestou preocupação na sessão desta quarta-feira (22), com os serviços públicos do Estado, dos quais, segundo ele, 90% da população acreana é dependente. Ainda de acordo com o parlamentar, o governo do Estado tem deixado a desejar em sua gestão e isso tem refletido em setores importantes como a Saúde Pública, por exemplo.

“O momento que vivemos é muito, mas muito preocupante. Isso porque os serviços públicos dos quais a nossa população depende, majoritariamente, não estão funcionando como deveriam. O governo do Estado não tem cumprido o seu papel e, quando isso acontece, o povo sofre”, disse.

Para o deputado, falta compromisso do governo do Estado com as famílias acreanas. “Na saúde, essa questão da falta de dipirona e da morte das crianças por falta de atendimento adequado é uma demonstração da falta de compromisso do atual governo. Assim como o conflito no retorno das aulas, e o aumento da violência na capital e no interior. A incapacidade da atual gestão para fazer com que o serviço público funcione é preocupante demais”, complementou.

O deputado Jenilson Leite, que também é pré-candidato ao governo do Estado, disse que está trabalhando para mudar essa realidade. “Todos os problemas que acabei de falar nesta tribuna são o motivo de eu ser pré-candidato ao governo do Estado. Resolvi encarar esse desafio mesmo sabendo do tamanho do poder de um governo que está com a máquina na mão, mesmo sabendo que teremos que enfrentar outros nomes que consideramos e respeitamos. A gente não pode ter medo de fazer esse enfrentamento. O povo do Acre precisa de um governo comprometido e responsável”, concluiu.