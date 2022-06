Em maio, emprego com carteira assinada cresce 1% e Acre gera 889 vagas de trabalho formal

A geração de novos empregos com carteira assinada mantém tendência positiva desde o final do ano passado no Acre, conforme se constata através do Cadastro de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, cujos dados foram atualizados nesta terça-feira (28).

Os números de maio reafirmam evidências de crescimento no emprego formal: foram gerados 889 novos postos com carteira assinada, uma vez que ocorreram 4.802 contratações contra 3.913 demissões.

A variação relativa é pequena mas considerável levando-se em conta que é positiva: 1% de crescimento entre abril e maio.

Os dados de meses anteriores reforçam a retomada do emprego após forte abalo produzido pela pandemia da Covid-19: em março, o Acre registrou 798 novos postos de trabalho em abril contra 643 em março e 690 em fevereiro, mantendo sinais de avanço desde o final de 2021. Em abril, foram contratados 3.971 e demitidos 3.173 trabalhadores, gerando saldo positivo de 798 postos formais -crescimento de 24,1% em comparação a março.

De janeiro de 2020 a maio de 2022 o Acre gerou estoque de 90.075 admissões.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego no Brasil caiu para 10,5% no trimestre encerrado em abril, para o menor nível desde 2016. Mas a falta de trabalho ainda atinge 11,3 milhões de brasileiros.