Concurso da Saúde: provas serão aplicadas em 10 cidades do Acre

A secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano, disse nesta terça-feira (28) que desde que asusmiu a gestão o concurso é uma solicitação do governador Gladson Cameli.

As vagas, diz ela, foram criadas a partir da vacância. “A gente sabe da grande necessidade dos técnicos em enfermagem”, disse, afirmando que não há vacância para esse grupo.

Alguns especialistas médicos, agentes administrativos, farmacêuticos são reforços para as unidades visando melhor atendimento à população.

Segundo o edital, as provas objetiva e discursiva serão realizadas nas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e

Tarauacá.