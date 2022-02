A deputada Maria Antônia relatou nesta terça-feira (8) a morte da Dona Nenzinha, mãe de Burica, ex-prefeito de Rodrigues Alves, e muito querida entre a população daquela região.

Ela também criticou as péssimas condições da BR 364. “Nos somamos às pessoas que se sentem prejudicadas pela situação da BR”, disse. De um lado, a BR está ruim e, por outro, a passagem de avião é cara -e a de ônibus também: “saiu de R$150 para R$180 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul”.

Maria Antônia também fez intercessão em favor da BR 317, que não se encontra em boas condições especialmente no trecho entre Brasiléia e Assis Brasil.

A deputada também pediu providência da Sesacre quanto à Saúde de Rodrigues Alves, onde muitos médicos adoeceram e há deficiência no atendimento.