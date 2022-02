O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (8) que os trabalhadores de Educação estão se manifestando em Rio Branco pelo cumprimento de promessas feitas à categoria. “Cada semana tem um anúncio novo. Se vai adiando uma decisão que estava tomada em dezembro”, disse ele.

Há sim recursos mais que suficientes, na nova Lei do Fundeb, que deu aos Estados e Municípios incremento grande e cuja obrigatoriedade é de destinar 70% em salários.

Os trabalhadores estão sofrendo com as perdas salarias impostas pela escalada inflacionária.