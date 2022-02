O deputado Jenilson Leite lamentou nesta terça-feira (8) a morte do sindicalista Eurico Paz, de Tarauacá. Um companheiro de lutas que parte, disse Leite.

Em outro tema, Jenilson fez referência à convocação do cadastro de reserva da PM, uma luta importante e que envolveu muita gente.

Ele pediu que o governo encaminhe logo para a Aleac o reajuste salarial para os servidores públicos. “A inflação comeu o salário daqueles que fazem os serviços funcionarem”, disse. O governo está em todos os segmentos da vida, os setores são tocados pelo serviço público.

Ele pediu apreciação do requerimento quanto ao serviço de ortopedia do Pronto Socorro de Rio Branco. Ele quer saber valores – quanto e porque foi pago em relação a esse serviço.