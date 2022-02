O deputado José Bestene disse nesta terça-feira (8) que é necessário restauração da rodovia AC 40 entre Rio Branco e Plácido de Castro, junto com as rodovias federais.

Bestene pede que senadores e deputados federais sejam cobrados a ajudar na luta por obtenção de meios para recuperar a BR 364.

Quanto ao cadastro de reserva, Bestene diz que todos os deputados lutaram para que os candidatos fossem convocados.

Já em relação ao salário atrasado entre o pessoal terceirizado na Educação, Bestene afirmou que somente uma empresa ainda não fez os pagamentos mas o dinheiro do Estado foi depositado hoje, 8/2.

Bestene destacou as várias obras em andamento no Estado do Acre. “A gente vê que Gladson veio para atender os anseios da população acreana”, disse o parlamentar.