Idade de ingresso na carreira militar do Acre passa a 32 anos

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (8) o Projeto de Lei Complementar 2, de autoria do Poder Exercutivo, aumentando de 30 para 32 anos a idade de ingresso na carreira militar no Estado do Acre. No curto prazo, a medida beneficia interessados em participar do concurso do Corpo de Bombeiros que está em andamento. O PLC foi aprovado por 15 votos.

Até chegar ao Plenário, houve forte debate até o consenso entre a base aliada.

Na reunião das Comissões de Serviço Público e de Constituição e Justiça, o Líder do Governo, Pedro Longo, buscou aprovação apenas da idade mas os deputados Gerlen Diniz e Cadmiel Bonfim apresentaram emendas que foram consideradas impróprias ao momento -de se dar celeridade para que outros jovens pudessem participar do concurso do Corpo de Bombeiros.

Para isso, o Governo tentava o aumento de 30 para 32 anos a idade de ingresso na carreira militar no Estado do Acre mas os dois deputados, que são da base aliada, ingressaram com as emendas produzindo ruído e embate. “Defendo minhas emendas”, disse Gerlen Diniz, que propôs, mais uma vez, o fim da exigência do curso de Direito para cursos de oficiais.

Os deputados de oposição fizeram apelo em favor da votação célere, ajustando os textos à concordância da maioria dos integrantes das Comissões. Feito o acordo, uma emenda foi retirada e duas foram acolhidas pelo relator, Edvaldo Magalhães, e a exigência do curso de Direito segue mantida para oficial da PM.