O governador Gladson Cameli demonstrou, mais uma vez, que a Segurança Pública do Acre passa por um momento histórico. Na noite desta segunda-feira, 7, o chefe de Estado confirmou a última convocação dos 187 concursados remanescentes do cadastro de reserva da Polícia Militar (PMAC). Além de honrar sua palavra, o gestor reafirma o compromisso com o fortalecimento das instituições e a proteção das famílias acreanas.

No vídeo divulgado nas redes sociais, Cameli afirmou estar feliz pelo aval dado por sua equipe econômica e Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), assegurando a legalidade do processo, equilíbrio financeiro e segurança jurídica necessária para realizar o chamamento, que será oficializado por meio de publicação no Diário Oficial.

“Estou convocando todos do cadastro de reserva da Polícia Militar. Em respeito às nossas famílias e a quem fez ou faz concurso público, estou convocando os jovens, que terão a oportunidade de cumprir o que está na Constituição, que é cuidar do Estado de Direito, da vida das famílias e nos proteger através da Polícia Militar”, declarou.

Nos últimos três anos, a administração de Gladson Cameli abriu novos concursos públicos na área da Segurança Pública e já convocou mais de mil servidores para atuarem nas forças policiais do Estado. Desse montante, o maior quantitativo foi destinado à Polícia Militar. Essa última convocação finaliza uma das mais relevantes promessas firmada pelo governador durante o pleito eleitoral.

“São quase 200 novos profissionais, que irão fazer parte dos quadros da Polícia Militar do Estado do Acre. Segurança, emprego e transparência para nossa gente. Este é o meu compromisso, uma promessa feita em 2018 e que, hoje, finalizo de uma vez por todas esta etapa. Mesmo com as dificuldades e a pandemia, o governo avança em honrar os seus compromissos”.

Na oportunidade, Cameli também direcionou sua mensagem aos aprovados do cadastro de reserva da Polícia Civil. O governador sinalizou a possibilidade de ocorrer um novo chamamento, a qualquer momento. “Vêm aí surpresas, nos próximos dias. Aguardem, não estão esquecidos. Quero fazer as coisas com segurança”, pontuou.

Por Wesley Moraes/Agência de Notícias do Acre