O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou dia 1 de fevereiro, no Diário Oficial do Estado, o edital de licitação para leilão de 85 bens móveis inservíveis, entre veículos e equipamentos, pertencentes ao patrimônio do Estado do Acre. O leilão será de forma online, no dia 16 de fevereiro, às 9h (horário local) e às 11h (horário de Brasília), e será feito na categoria maior lance ou oferta.

Os bens a serem leiloados estarão à disposição dos interessados para visitação de 7 a 11 de fevereiro, das 8h às 14h, no pátio do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa). As visitações só poderão ser feitas com prévio agendamento, pela Comissão de Alienação de Bens Inservíveis da Seplag.

Os credenciados também podem realizar visitas online aos lotes, por meio de fotos publicadas no mesmo site do credenciamento.

“ Serão leiloados tratores, caminhões, carros, motos e maquinários pesados do patrimônio do Estado do Acre, e essa nova forma de visita, a online, é mais uma forma de acessibilidade a todos os que participarão do certame, além da disponibilização dos bens no pátio do Depasa”, explica Samara Raquel Damásio, diretora da Gestão Patrimonial, Logística, Documental e Arquivístiva.