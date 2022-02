Nesta sexta-feira, 4, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e a vice-prefeita e Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Marfisa Galvão visitaram o restaurante popular José Marques de Souza, localizado no bairro Sobral.

O restaurante passa por reformas e estava fechado desde o início da pandemia prejudicando muitos usuários que dependiam dele para fazer suas refeições.

O prefeito Tião Bocalom, destaca que após a reforma realizada pela prefeitura, o restaurante popular apresenta um visual novo e diferente, comparado à aparência de antes em que necessitava de diversas mudanças.

“Antes da reforma o forro estava caindo, as paredes deterioradas e equipamentos precisavam ser trocados. Não havia condições de abrirmos o restaurant, mas com a reforma o local já apresenta um visual bem diferente, mais alegre, tudo arrumadinho”, explica o prefeito.

Na visita o prefeito percebeu que poderiam ser realizadas mudanças, como a climatização do local.

“Eu acho que as pessoas mais humildes e mais pobres também têm o direito de entrar em um ambiente com ar-condicionado. Já pedi para a vice-prefeita que providenciasse a instalação desses aparelhos para que as pessoas não sentissem tanto calor”.

A vice-prefeita, que também acompanhou a visita, destacou que o diferencial na gestão Bocalom é o atendimento humanizado.

“Nós estamos querendo fazer a instalação desses ares-condicionados, porque não existiam antes. No momento tem ventiladores, mas o ambiente é quente”.

O prefeito ressaltou que faltam apenas alguns detalhes para a reinauguração do restaurante popular.

“Estão faltando algumas coisas. Além da climatização do ambiente, tem também a câmara fria que está sendo concertada. Depois disso, acredito que, em meados de março, estaremos reabrindo o restaurante”, finalizou o prefeito Tião Bocalom.