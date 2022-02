O corregedor-geral do Ministério Público do Acre, Álvaro Luiz Araújo Pereira, se reuniu, na última sexta-feira, 4, com o corregedor-geral da Justiça, desembargador Elcio Sabo Mendes, que apresentou informações sobre o andamento do processo para concurso de delegatários para os cartórios extrajudiciais acreanos.

Também participaram da reunião, os juízes-auxiliares da Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e da Coger, Leandro Leri Gross e Lois Arruda, assim como, os promotores de Justiça, Wendy Hamano, Whashington Moreira, Alekine Santos e Nelma Araújo Melo de Siqueira.

O primeiro ponto tratado foi o andamento do concurso para delegatários que devem ocupar os cartórios extrajudiciais que estão vagos. O Estado possui 31 serventias extrajudiciais, das quais 11 estão Delegadas. Entretanto, outras 17 estão sob a responsabilidade de Interinos e 3 oficializadas, sendo responsabilidade do Poder Judiciário acreano.

Também foi apresentada a Central de Processamento Eletrônico, Cepre, que será uma unidade que juntará os serviços e atos repetitivos realizados nas secretarias das unidades judiciárias em um local só com um desenho de trabalho otimizado para aumentar a produtividade.

“Esse trabalho de gestão com uma visão moderna, otimizando o emprego dos recursos só aperfeiçoa o serviço público e inspira as outras instituições a trilharem pelo mesmo caminho. Tive a oportunidade de verificar o plano de ação da Corregedoria do Judiciário e vejo que está sendo cumprido, sobretudo, na modernização e muita coisa vai nos inspirar no Ministério Público do Acre”, comentou o corregedor-geral.