A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), anuncia o retorno das atividades no Centro Cultural Seringal Parque Capitão Ciríaco, localizado no bairro Seis de Agosto, com atividades gratuitas para toda população.

Seguindo o protocolo de segurança do coronavírus (covid-19) e pela Síndrome Gripal causada pelo Vírus SARS-Cov-2 e Vírus da Influenza, o espaço segue as medidas do distanciamento social, o uso de máscara e álcool em gel.

A moradora do bairro Seis de Agosto, Janice Lima, comenta sobre a atividade de capoeira oferecida no parque. “Tenho duas filhas que participam das aulas de capoeira no Capitão Ciríaco, e percebo como é importante para as crianças porque elas deixam o sedentarismo. E com a prática de atividade física elas também aprendem um esporte e ao mesmo tempo elas se tornam crianças melhores a ter disciplina e respeito com o próximo”, realça a moradora.

O Coordenadoria de Equipamentos Culturais, Aurimar Aragão, destaca a importância histórica e cultural do parque além das atividades realizadas no local. “O Centro Cultural Seringal Parque Capitão Ciríaco, é importante culturalmente e historicamente para os rio-branquenses, e nas atividades culturais e esportistas, os principais participantes são a comunidade que mora ao redor do parque. Estamos buscando vários parceiros para executar os seus projetos dentro do parque, com o intuito de fomentar e valorizar a cultura e o esporte local”, destaca o coordenador.

Os interessados em participar, ou até mesmo desenvolver aulas no centro, deve comparecer ao Seringal Parque Capitão Ciríaco, que fica localizado na rua Parreira Passos, número 225, no bairro Seis de Agosto. E os horários de visitação são a partir das 8 horas até às 17 horas, e é aberto ao público todos os dias. Para verificar a disponibilidade de vagas e horários de segunda a sexta das 8h às 17h.

Calendário de Atividades Semanais:

Tratamento de Psicologia Arte de Ser: SEG, QUA e SEX – 09h às 11h / 14h às 16h

Esporte e Lazer pela Comunidade: Todos os dias 15h às 18h

Capoeira Professor Chiclete: Sábado 08h às 09h

Visitações Turistas e Comunidade: Todos os dias 08h às 17h

Piqueniques: Durante a semana e finais de semana

Seções de Fotografias: Durante a semana e finais de semana

SOBRE O LOCAL

A história do lugar onde hoje é o parque começa com o conhecido “sítio” que leva o nome do Capitão Ciríaco e da tão famosa “casinha” que ele, a esposa e seus filhos Lúcia, Olívia e Antônio viveram uma rica história de amor em terras acreanas. O espaço surgiu numa época em que a Estrada AC-1 era apenas um varadouro, e foi sendo construído a cada árvore plantada, algumas importadas de Belém-Manaus a pedido do Capitão aos seus amigos navegadores.

Ao longo dos anos a família Ciríaco soube preservar o espaço protegendo o ambiente dos invasores, fato este que contribuiu para que hoje conheçamos parte da estrutura física originária e natural do espaço.

No ano de 1994, a Prefeitura Municipal de Rio Branco comprou o espaço da família e o transformou em Parque Capitão Ciríaco e foi dessa forma que o antigo seringal de cultivo, passou a ser um Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paisagístico e Ambiental dentro da área urbana de Rio Branco.