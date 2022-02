A Polícia Federal apreendeu um caminhão baú durante fiscalização de rotina realizada na BR 317, quinta-feira (3) carregado de cigarro contrabandeado. Foram encontradas no baú do caminhão 15 caixas, contendo 7.500 maços de cigarros. O veículo seguia em direção a Rio Branco.

Ao responder o questionamento dos policiais, o motorista apresentou nota fiscal referente a sandálias. Imediatamente os policiais suspeitaram do transporte daquele tipo de material.

Adotando os procedimentos de praxe, os policiais vistoriaram a carga e constataram que, na verdade, o caminhão transportava cigarros de origem estrangeira.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Epitaciolândia para adoção das medidas cabíveis, juntamente com o veículo e o motorista.

A PF esclarece que o crime de contrabando é previsto no artigo 334-A, parágrafo 1º, V, do Código Penal, com pena de 2 a 5 anos de reclusão.