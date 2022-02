Danna Anute/Agência de Notícias do Acre –

Mudança de vida: eis a expectativa dos pacientes que passam pela cirurgia bariátrica. No decorrer do processo pré-operatório, muitas pessoas sustentam a esperança de que, com a cirurgia, tratem a obesidade com redução do estômago e vivam com um estilo de vida mais saudável. Nesta semana, a Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) retomou essa classe de procedimentos, dando vazão à fila de espera.

Em 2020, o Programa de Obesidade da Fundhacre chegou a realizar mais de 17 bariátricas e agora retomou os procedimentos operatórios por videolaparoscopia, que são minimamente invasivos e proporcionam mais segurança para os pacientes, além de diminuir o tempo de internação.

Com isso, as três pacientes operadas poderão ter alta médica em poucos dias, sendo acompanhadas pela equipe multiprofissional do programa. A assistência é realizada por endocrinologistas, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista e outros.

Com o apoio do governo do Estado e a participação dos gestores da Fundhacre e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), os pacientes que precisam da intervenção cirúrgica de redução de estômago terão continuidade no tratamento da obesidade.

“No decorrer do percurso para a intervenção cirúrgica, os pacientes passaram por uma série de cuidados, no pré- operatório e pós-operatório, além de receber orientações sobre a cirurgia especificamente. Neste ano, inclusive, foi realizada uma ação educativa que explicava mais sobre a cirurgia bariátrica, com o intuito de sanar as dúvidas dos pacientes”, relatou o coordenador administrativo do Programa de Obesidade, Alyson Morais.