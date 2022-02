O presidente Jair Bolsonaro autorizou nesta quinta-feira (3) a incorporação de R$1 bilhão para futuro aumento do capital social do Banco da Amazônia S/A.

Esse aumento se dará com a emissão de novas ações ordinárias nominativas e escriturais, sem valor nominal, referentes à atualização do recurso pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

O decreto 10.955 publicado no Diário Oficial da União, diz que a União está autorizada a subscrever ações emitidas na proporção da sua participação no capital social da empresa, após a aprovação do aumento de capital social pela assembleia geral de acionistas.

https://in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.955-de-2-de-fevereiro-de-2022-377798749