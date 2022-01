Janeiro branco é uma campanha que estimula a conscientização para cuidados com a saúde mental e emocional, idealizada para o primeiro mês do ano a fim de aproveitar que esse é o período em que se associa ao recomeço, vez que há o planejamento com o intuito de repensar relações sociais, emoções e decisões.

A cor branca faz a relação com uma folha ou tela em branco, em referência que à possibilidade de escrever, desenhar a vida da maneira que preferir. Promover debates relacionados à saúde mental e autocuidado quebra tabus e encoraja a buscar ajuda de profissionais da saúde e, como resultado, acaba por prestar mais atenção em cada um.

A campanha surgiu em janeiro de 2014, quando psicólogos de Uberlândia, Minas Gerais, foram às ruas, instituições e mídias da cidade para falar e dar destaque para assuntos voltados à saúde mental e qualidade emocional.