Na última quarta-feira as Associações Militares enviaram ofício à Casa Civil reivindicando promessas não cumpridas pelo Governo do Estado do Acre.

São promessas relacionadas à proposta de realinhamento horizontal e vertical – que já foi apresentada ao Governo na forma de minuta de lei que trata da nossa Lei de Remuneração – que foi o carro chefe do compromisso para com os militares ainda em 2018.

Segundo as associações, nem mesmo a correção do Adicional de Titulação, bandeira defendida pelo Governo do Estado como a única viável para o momento em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi cumprida para conosco. Desta forma, já oficiamos a cobrança para com estas matérias que serão apresentadas à tropa no próximo dia 15/02, em Assembléia Geral pré-agendada desde 06/12/2021, quando da realização de Assembléia anterior no Clube dos Oficiais

“Temos tido total responsabilidade e respeito para com os nossos militares quando apresentamos as tratativas feitas junto ao Governo do Estado sobre nossas pautas, porém tantos aqueles quanto associações como a AME, APRABMAC, APRAPMAC, Clube de Subtenentes e sargentos e estão esgotadas no que diz respeito às promessas não cumpridas pela equipe de Governo e, propriamente, pelo Governador do Estado, Gladson Cameli. Tivemos algumas pautas que foram vitoriosas, como a Lei Sub Judíce e a nossa Lei de Proteção Social, mas a pauta com a qual comprometeram-se conosco ainda não vimos avançar, que é a nossa reestruração remuneratória e, ainda que não fosse possível devido ao cenário atual enfrentado, o próprio governador apresentou a correção do Adicional de Titulação como pauta a ser concretizada. E isso não passou de mera fantasia até o momento”, disse Kalyl Moraes, presidente da Associação dos Militares do Acre.