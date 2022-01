A Amazul – Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.- abriu concurso público para 140 vagas de nível médio, técnico e superior nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Veja o edital no site da Selecon

O concurso oferece 22 vagas de nível médio e técnico, com salários de R$ 2.958,36, e 118 vagas de nível superior, entre analistas e especialistas, com salários de R$ 6.511,33 a R$ 7.506,47, respectivamente.

Cargo de nível médio e técnico

Assistente Administrativo

Operador de Processos

Projetista de Eletricidade

Projetista de Engenharia Civil

Projetista de Instrumentação e Controle

Projetista Mecânico / Tubulação

Projetista Mecânico

Técnico Eletrotécnica

Técnico Industrial / Estruturas

Técnico de Edificações

Técnico de Eletricidade / Eletrotécnica

Técnico de Eletrônica

Técnico de Informática

Técnico de Instrumentação

Técnico de Química

Técnico de Mecânica

Técnico de Radioproteção

Técnico de Secretariado

Técnico Projetista

Técnico de Soldagem

Cargos de nível superior

Advogado

Analista de Administração

Analista de Desenvolvimento de Sistemas

Analista de Negócios

Analista de Recursos Humanos

Analista de Relações Institucionais

Arquiteto

Assistente Social

Contador

Designer Gráfico

Editor de TV e Vídeo

Engenheiro Aplicativo em Computadores

Engenheiro Civil

Engenheiro de Computação

Engenheiro De Controle da Qualidade

Engenheiro de Controle e Automação

Engenheiro de Materiais

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletrônico

Engenheiro Energia

Engenheiro Mecânico

Engenheiro Mecatrônico

Engenheiro Naval

Engenheiro Nuclear

Engenheiro Produção

Engenheiro Químico

Engenheiro Telecomunicações

Especialista de Radioproteção

Estatístico

Farmacêutico

Físico

Jornalista

Matemático

Médico do Trabalho

Psicólogo

Químico

Tecnólogo em Fabricação Mecânica

As inscrições podem ser feitas de 29 de janeiro a 6 de março no site https://selecon.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível médio e técnico e de R$ 95 para nível superior. As provas objetivas e a redação, com duração de três horas, serão realizadas no dia 27 de março, nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro. O local das provas será divulgado em 23 de março.