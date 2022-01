Gladson Cameli e Correinha abrem conversação sobre concurso público para Fundação Elias Mansour

Alessandro Silva/Agência de Notícias do Acre

O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Manoel Pedro de Souza, o Correinha, reuniu-se com o governador do Estado, Gladson Cameli, na manhã desta quarta-feira, 26.

No encontro, o presidente agradeceu ao governador pelos investimentos e sensibilidade demonstrada com a cultura do Acre, em que a atual gestão tem, apesar da pandemia que o mundo atravessa, conseguido fazer investimentos jamais vistos no setor cultural, nos aparelhos e espaços históricos e culturais do Acre.

“O governador sempre se mostrou sensível às pautas da cultura, não mede esforços para que esta pasta tenha investimentos”, destaca Manoel Pedro.

Durante o encontro, o presidente entregou um documento em que estão listadas as principais metas da instituição para os próximos anos. Entre elas, estão a realização de um concurso público para atender a demanda do órgão, a valorização dos servidores com a reestruturação do PCCR da Fundação e a incorporação das gratificações de confiança aos servidores do quadro, medida que visa repor as perdas salariais.

Governador recebe do presidente da FEM documento com demandas importantes para a instituição. Foto: Marcos Vicentti/Secom

O governador Gladson Cameli recebeu o documento e se comprometeu a estudar cada um dos pontos apresentados pelo gestor da FEM, buscando uma saída.

“Dentro dos meus objetivos como governador está a real valorização dos servidores, e não será diferente em relação aos nossos irmãos da cultura. Vou levar cada demanda para nossa equipe, e aquilo que pudermos, iremos fazer”, adiantou Gladson.

Ao fim do encontro, Correinha convidou o governador para uma visita aos espaços que estão sendo reformados pela FEM, graças à atual gestão.