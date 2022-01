O Laboratório de Intercâmbio Intercultural Online, do curso de Letras/Inglês da Ufac, está com inscrições abertas para duas turmas de teletandem: uma turma que se encontrará virtualmente às 15h10, com 22 vagas, e uma turma que irá realizar encontro síncrono às 14h10, com oito vagas, sendo ambas com realização às quintas-feiras.

O primeiro encontro síncrono ocorrerá em 3 de fevereiro. A seleção obedece aos critérios de participação no tutorial (encontro síncrono com coordenadores brasileiros em 1 de fevereiro às 15h); ordem de inscrição; ser aluno ou servidor da Ufac.

Quaisquer dúvidas devem ser enviadas ao e-mail [email protected] Todos os inscritos receberão e-mail um dia antes do tutorial com link para participação no encontro.

O teletandem, espaço de aprendizagem colaborativo de línguas, é uma ação do Laboratório de Intercâmbio Intercultural Online, coordenado professora Queila Lopes. As ofertas, desde o 2020, ocorrem a partir de uma parceria com a University of California (Davis). Os estadunidenses praticam e aprendem português e os brasileiros praticam e aprendem inglês.