A presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, Leuda Dávalos, fiscalizou nessa segunda-feira (24) a Unidade de Referência da Atenção Primária (URAP) Ary Rodrigues, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Durante a ação foram constatadas várias irregularidades como a falta de profissionais médicos e problemas na infraestrutura. Além disso, muitos funcionários estão afastados por conta de contaminação pela Covid-19.

“A estrutura física é completamente inadequada para o que se propõe. A unidade tem somente um pediatra de 20 horas e uma demanda excessiva. Eles ofertam vários serviços mas esses problemas acabam comprometendo os atendimentos à população. Por conta dessa situação, os profissionais são constantemente alvos de agressões das pessoas descontentes com os serviços e, inclusive, chegaram a pedir segurança e a SEMSA cedeu uma pessoa para esse trabalho”, disse a presidente.

A vistoria faz parte do cronograma do CRM-AC para o ano de 2022. Um relatório deve ser elaborado com o que foi verificado na unidade e, em seguida, enviado à Secretaria Municipal de Saúde para as devidas providências.