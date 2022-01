Pessoas com máscara csminhsm no centro do Rio de Janeiro

Continuam abertas até 11 de fevereiro de 2022 as inscrições para o processo seletivo da 5ª turma do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Voltado a servidores e empregados públicos federais, estaduais e municipais, o curso terá início em maio deste ano e oferecerá 30 vagas para Brasília e 15 para o Rio de Janeiro.

A pós-graduação stricto sensu do Ipea foi reconhecida pela Ministério da Educação em 2013 e, desde então, tornou-se uma oportunidade singular de capacitação para servidores e empregados públicos interessados em atuar na formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Todos os professores do curso são doutores com ampla experiência na Administração Pública Federal.

O Mestrado Profissional do Ipea busca atender à demanda por formação de alto nível para profissionais, em particular no setor público brasileiro. Em dois anos de duração máxima do curso, os alunos adquirem uma visão multidimensional (econômica, política, social, territorial e ambiental) do fenômeno do desenvolvimento e a capacitação necessária para a formulação de políticas públicas.

As aulas serão remotas e/ou presenciais, a depender da evolução da pandemia de Covid-19 no país. O curso é gratuito e a taxa de inscrição no processo seletivo custa R$ 150,00. Para participar do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento do Ipea, é preciso inscrever-se na seleção e anexar o projeto de pesquisa e o currículo resumido, conforme o modelo previsto no edital.