Veículo clonado é recuperado em Rio Branco com apoio da PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre participou, na noite desta terça-feira (25), de ação de identificação e recuperação de veículo furtado que circulava em Rio Branco com os sinais identificadores adulterados.

A abordagem ao veículo foi feita pelos policiais militares do Acre, do grupo Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM), que desconfiaram do veículo por ter aparentemente adulteração de sinais de identificação. Para auxiliá-los na identificação, fizeram acionamento de equipe de policiais da PRF que tem expertise reconhecida em identificação veicular.

Nas verificações feitas, foi constatado que o veículo abordado estava usando placas de identificação de um outro veículo com mesmas características, mas na verdade se tratava de um veículo com registro de roubo/furto no sistema SENATRAN e pertencia originalmente à uma locadora de veículos que tem sede em Minas Gerais.

O condutor disse que tinha adiquirido o veículo há poucos dias, mas foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) de Rio Branco juntamente com o veículo para os procedimentos cabíveis, primeiramente, pelo crime de receptação, mas dependendo de investigações para apurar se há outros envolvimentos.