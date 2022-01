A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa a apreensão de no Acre de mais de 12 quilos de cloridrato de cocaína que estavam sendo transportados em táxi com destino a Rio Branco. A abordagem ocorreu na terça-feira (25) no km 97 da BR-317, no município de Senador Guiomard, próximo ao trevo para Plácido de Castro.

No momento da abordagem ao táxi, que se deslocava de Epitaciolândia para Rio Branco, os policiais perceberam entre os passageiros dois peruanos, conforme a PRF constatou na documentação encontrada no interior de suas bagagens, que apresentavam muito nervosismo com a presença policial. Com motivos para desconfiar dos motivos da viagem dos dois à capital acreana, os policiais iniciaram uma busca pessoal nos estrangeiros, vindo a encontrar em suas bagagens vários tabletes característicos para embalagem de droga.

Ao todo foram encontrados 12 tabletes, dando um total de 12,34 kg de cloridrato de cocaína, que foram testados (teste de Scott), reagindo positivamente para a confirmação do ilícito.

“Os dois passageiros, ao serem descobertos, iniciaram uma fuga para dentro de uma plantação de milho às margens da rodovia. Uma intensa busca foi realizada no local, contando com a participação de policiais do Batalhão de Operações Especializadas (BOPE) da Polícia Militar do Acre e do Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), mas os dois indivíduos conseguiram escapar ao cerco”, relata a PRF.

E completou: “Diante das circunstâncias observadas e diante da informação prestada pelo motorista do táxi, de que pegou os dois estrangeiros no município próximo à fronteira e os levaria até Rio Branco, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal, para os procedimentos e investigações cabíveis pelo crime de tráfico internacional de drogas”.