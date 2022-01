Ipam contrata pesquisador; cadastro de interessados até 21/1

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) é uma organização científica, não governamental, e sem fins lucrativos que há 26 anos trabalha pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia, de modo a gerar prosperidade econômica e justiça social, ao mesmo tempo conservar a integridade dos ecossistemas.

O IPAM abre inscrições para o processo de seleção para uma vaga de Pesquisador (a) para atuar em nosso escritório em Brasília – DF.

Atribuições:

• Mapeamento e monitoramento de alertas de desmatamento no Cerrado;

• Pesquisa, desenvolvimento e inovação com técnicas de classificação com aprendizado de máquina e deep learning com imagens de satélite de alta resolução espacial e temporal;

• Análise multidisciplinar de dados geoespaciais: imagens satelitárias, desmatamento, uso e cobertura da terra, geografia física, biodiversidade e sócio-economia;

• Elaboração de relatórios e publicações;

• Participação e organização de reuniões e eventos.

Formação:

Ensino Superior em Ciências Ambientais, Biologia, Geografia, Engenharia Florestal ou Ambiental, Ecologia ou áreas afins. Desejável curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado.

Requisitos da Vaga:

• Conhecimento médio a avançado sobre Sensoriamento Remoto, Geoprocessamento e Sistema de Informação Geográfica;

• Conhecimento médio a avançado de programação com foco em ferramentas de análise geoespacial em larga escala: JavaScript para Google Earth Engine, Python, R;

• Experiência em classificação da cobertura e uso da terra, desmatamento, degradação e/ou incêndios — especialmente através de machine/deep learning;

• Conhecimento e experiência de campo do bioma Cerrado.

Habilidades Comportamentais desejáveis:

• Capacidade de relacionamento interpessoal;

• Capacidade para trabalhar em colaboração dentro de um ambiente de múltiplas equipes;

• Capacidade analítica e para buscar inovações;

• Proatividade;

• Deve ser comprometido com produtos e prazos.

Carga Horária: 40 horas semanais.

Benefícios:

Salário compatível com mercado, vale alimentação/refeição, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico e recesso anual de 10 dias.

Condições do contrato:

O contrato será feito em regime de CLT.

Candidatos (as) devem se cadastrar na vaga no endereço: https://ipam.empregare.com/v27787 e enviar carta apresentação com a proposta salarial e dois contatos de referência para o endereço: [email protected] até 21/01/2022 .

Apenas os (as) pré-selecionados (as) serão contatados (as) para entrevista na primeira semana de fevereiro de 2022.

O inicio do contrato está previsto para fevereiro de 2022.