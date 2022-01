Entre os dias 24 e 28 de janeiro, o Hemocentro de Ribeirão Preto e a Casa da Ciência promovem a primeira edição da Semana da Imunoterapia para estudantes da rede pública e particular. Para a inscrição, que vai até 18 de janeiro e deve ser feita aqui, os interessados devem ter entre 14 e 18 anos, cursando entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio.

Com aulas on-line e bate-papos ao vivo com pesquisadores da instituição, os participantes vão aprender conceitos que envolvem as respostas imunológicas inata e adaptativa. As atividades vão ficar gravadas e os alunos deverão entregar, até o dia 4 de fevereiro, uma atividade final que será divulgada no último dia do curso.

O evento integra ações que estão programadas para ocorrer anualmente no período de três anos e a participação nesta edição será fundamental para que os alunos participem das próximas com temáticas mais complexas, como a imunoterapia utilizando células CAR e edição gênica.

Mais informações: (16) 98829-2065 no WhatsApp ou [email protected]

Casa da Ciência

A Casa da Ciência é um programa do Hemocentro de Ribeirão Preto, vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP, que desenvolve atividades de ensino de ciências com o objetivo de aproximar a pesquisa científica de alunos e professores da rede básica de ensino e apoiá-los. A Casa da Ciência teve início em 2001 como parte do programa educacional As Células, o Genoma e Você, do Centro de Terapia Celular (CTC), integrante dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepids), financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

O programa é coordenado pela professora Marisa Ramos Barbieri e proposto a partir da trajetória metodológica do Laboratório de Ensino de Ciências (LEC) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, que trabalhava diretamente com professores e alunos das escolas básicas. A Casa da Ciência agrega os projetos: Ponto de Informação, Pesquisa e Organização em Ciências (Pipoc), local de armazenamento dos registros realizados durante os programas que coordena e o Museu e Laboratório de Ensino de Ciências (MuLEC).